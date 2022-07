Roaming, le nuove regole per i prossimi dieci anni: ancora nessun costo aggiuntivo per usare il cellulare nel resto dell’Ue (Di sabato 2 luglio 2022) I viaggiatori europei potranno mantenere la propria tariffa telefonica nazionale quando si troveranno all’estero. Dal 1 luglio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo che ha esteso l’abolizione del Roaming a pagamento per altri dieci anni. Fino al 2032 quindi, il programma “Roam like at home” consente alle persone di usare i propri telefoni cellulari quando si recano in altri paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi rispetto alle tariffe nazionali. nessun cambiamento di sim, dunque, è si continuerà a godere della propria tariffa telefonica nazionale per tutto il periodo di permanenza nel paese estero: “Una qualità di servizio mobile all’estero identica a quella di cui dispongono nel proprio paese”, si legge nel comunicato della Commissione. Molti consumatori avevano lamentato di aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) I viaggiatori europei potranno mantenere la propria tariffa telefonica nazionale quando si troveranno all’estero. Dal 1 luglio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo che ha esteso l’abolizione dela pagamento per altri. Fino al 2032 quindi, il programma “Roam like at home” consente alle persone dii propri telefoni cellulari quando si recano in altri paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi rispetto alle tariffe nazionali.cambiamento di sim, dunque, è si continuerà a godere della propria tariffa telefonica nazionale per tutto il periodo di permanenza nel paese estero: “Una qualità di servizio mobile all’estero identica a quella di cui dispongono nel proprio paese”, si legge nel comunicato della Commissione. Molti consumatori avevano lamentato di aver ...

Pubblicità

infoiteconomia : Roaming, in vigore per i prossimi 10 anni le nuove regole Ue: ecco cosa sapere - SkyTG24 : Roaming, in vigore per i prossimi 10 anni le nuove regole Ue: ecco cosa sapere - infoiteconomia : Viaggi all'estero, nuove regole sul roaming - edavid57edavid : RT @sole24ore: Roaming, ecco le nuove regole Ue in vigore per i prossimi 10 anni - BartoliniCom : Roaming nella UE, cosa cambia dal primo luglio? Non molto, ma sono modifiche importanti e attese dagli utenti...… -