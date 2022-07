Rischio incendi in Toscana: divieto assoluto di abbruciamenti fino al 31 agosto (Di sabato 2 luglio 2022) Il periodo di alto Rischio per gli incendi boschivi e, di conseguenza, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio toscano è in vigore e scadrà il 31 agosto, come da legge nazionale. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali (potature, sfalci, ecc) è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono quindi invitati a tenere ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 2 luglio 2022) Il periodo di altoper gliboschivi e, di conseguenza, ildi abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio toscano è in vigore e scadrà il 31, come da legge nazionale. Oltre aldi abbruciamento di residui vegetali (potature, sfalci, ecc) è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono quindi invitati a tenere ...

