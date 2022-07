Rischi per la ripresa economica, tre minacce per l’Italia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Fattori contrastanti circondano le stime di crescita economica dell’Italia. Osservando il Belpaese e le sfide future, incombono almeno tre Rischi sulla strada della piena ripresa: quali? Un’analisi di Politico.eu ha acceso i riflettori sull’Italia. Il primo è senza dubbio la questione energetica, cruciale per il nostro Paese. L’economia potrebbe contrarsi ulteriormente se la Russia, dopo aver ridotto i flussi di gas del 40%, decidesse di chiudere del tutto il rubinetto. In tale scenario, il Pil scenderebbe in media di 2 punti percentuali nella zona euro, con i paesi più dipendenti dal gas – Germania e Italia – in maggiore pericolo rallentamento, ha affermato Taddei di Goldman Sachs. “Gli investimenti calano, i consumi calano e di conseguenza si entra in recessione”. C’è anche il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Fattori contrastanti circondano le stime di crescitadel. Osservando il Belpaese e le sfide future, incombono almeno tresulla strada della piena: quali? Un’analisi di Politico.eu ha acceso i riflettori sul. Il primo è senza dubbio la questione energetica, cruciale per il nostro Paese. L’economia potrebbe contrarsi ulteriormente se la Russia, dopo aver ridotto i flussi di gas del 40%, decidesse di chiudere del tutto il rubinetto. In tale scenario, il Pil scenderebbe in media di 2 punti percentuali nella zona euro, con i paesi più dipendenti dal gas – Germania e Italia – in maggiore pericolo rallentamento, ha affermato Taddei di Goldman Sachs. “Gli investimenti calano, i consumi calano e di conseguenza si entra in recessione”. C’è anche il ...

