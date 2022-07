(Di sabato 2 luglio 2022) Quando finirà?C. K. era in gran forma, nello spettacolo al Teatro Arcimboldi un mesetto fa. Battute come ai vecchi tempi, prima della caduta in disgrazia (evitiamo i commenti sulle signorine che all’esibizionistica richiesta hanno detto “sì”, mettendolo in carico alle posizioni di potere e ai rischi per la carriera). Applausi scroscianti su temi delicati: la comicità lì deve andare a parare (pensate che il poveretto scivolato sulla buccia di banana si diverta a finire lungo disteso?). Pena l’irrilevanza: Vulture ha chiesto a una trentina di comici di raccontare la loro barzelletta preferita – non battuta, proprio barzelletta. Ne è uscito un repertorio da quinta elementare (o meno, magari le nuove generazioni son più sveglie). In cima alla lista, le storielle sulle galline che attraversano la strada. Annunciato a cose fatte sulla newsletter, ...

Ripescate il bel film di Louis C. K. "I Love You, Daddy", girato nel 2017, con Chloë Grace Moretz e John Malkovich. Blando non era e per questo fu messo al bando. Non come il nuovissimo "Fourth of July", scritto dal comico in collaborazi ...