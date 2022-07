Ric Flair accusa la WWE di non saper contare, non sono 16 i titoli mondiali vinti ma 17… (Di sabato 2 luglio 2022) Ric Flair è ufficialmente riconosciuto dalla WWE come un sedici volte campione del mondo. La compagnia conta otto NWA World Heavyweight Championships, sei titoli WCW e due regni con la WWE. Pur essendo impegnato nella promozione del suo imminente ultimo incontro, The Nature Boy ha trovato il tempo di intervenire sui social media per dissentire da questo conteggio. Flair ha postato un video di se stesso mentre sconfigge Sting per unificare i titoli mondiali e internazionali della WCW nel 1994. Ric ritiene che questo dovrebbe portare il suo totale a 17 titoli mondiali vinti. Pensa che la WWE non sappia contare. Allora…sono 16 o17? Il WCW International World Heavyweight Championship è durato meno di un anno. ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 2 luglio 2022) Ricè ufficialmente riconosciuto dalla WWE come un sedici volte campione del mondo. La compagnia conta otto NWA World Heavyweight Championships, seiWCW e due regni con la WWE. Pur essendo impegnato nella promozione del suo imminente ultimo incontro, The Nature Boy ha trovato il tempo di intervenire sui social media per dissentire da questo conteggio.ha postato un video di se stesso mentre sconfigge Sting per unificare ie internazionali della WCW nel 1994. Ric ritiene che questo dovrebbe portare il suo totale a 17. Pensa che la WWE non sappia. Allora…16 o17? Il WCW International World Heavyweight Championship è durato meno di un anno. ...

