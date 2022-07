Renzi: «Ci vuole un patto per l’Italia. Il M5s? Per far fuori Conte basta lasciarlo lavorare» (Di sabato 2 luglio 2022) Per Matteo Renzi serve un patto per l’Italia. Che escluda il Movimento 5 Stelle dal perimetro del governo Draghi. E coinvolga partiti, associazionismo, sindacati, categorie e imprese. Come fece Carlo Azeglio Ciampi. Il leader di Italia Viva in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera delinea i tratti della nuova maggioranza. Ma prima se la prende con Conte & Co.: «Parlare di cose serie e di grillini nella stessa intervista è una contraddizione. Il grillismo è nato contro la casta e muore perché i suoi dirigenti litigano sul terzo mandato. Delle armi in Ucraina non interessa a nessuno, tanto che in Parlamento votano tutti allo stesso modo. Se lei fa un giro in Aula vede che ai grillini della geopolitica non interessa nulla: interessa solo capire che faranno da grandi. Non mi scandalizzo: la politica è anche ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) Per Matteoserve unper. Che escluda il Movimento 5 Stelle dal perimetro del governo Draghi. E coinvolga partiti, associazionismo, sindacati, categorie e imprese. Come fece Carlo Azeglio Ciampi. Il leader di Italia Viva in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera delinea i tratti della nuova maggioranza. Ma prima se la prende con& Co.: «Parlare di cose serie e di grillini nella stessa intervista è una contraddizione. Il grillismo è nato contro la casta e muore perché i suoi dirigenti litigano sul terzo mandato. Delle armi in Ucraina non interessa a nessuno, tanto che in Parlamento votano tutti allo stesso modo. Se lei fa un giro in Aula vede che ai grillini della geopolitica non interessa nulla: interessa solo capire che faranno da grandi. Non mi scandalizzo: la politica è anche ...

