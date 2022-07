Renzi-Calenda è lite continua. Il leader di Iv: “Non azzecca le scelte, fa previsioni alla divino Otelma”. L’ex ministro: “Distanze politiche” (Di sabato 2 luglio 2022) Dicono di stimarsi, ma dovendo andare a pescare nello stesso bacino elettorale finiscono per punzecchiarsi e tirarsi addosso tutto tranne che elogi. Tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, i “galli” del centrismo, è lite continua. L’ultima occasione è stata un’intervista al Corriere della Sera del leader di Italia Viva. Tra l’ennesima botta a Giuseppe Conte e l’auto-profezia del 5% alle politiche se il suo partito correrà da solo, Renzi si è espresso sul fondatore di Azione. Con termini non esattamente lusinghieri. “Non è cattivo, Carlo: quando è tranquillo è un piacere parlarci”, ha detto. E la pars costruens dell’area draghiana che entrambi immaginano per il post-Draghi finisce qui. Il resto è una selva di distinguo e affondi. Per Renzi, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Dicono di stimarsi, ma dovendo andare a pescare nello stesso bacino elettorale finiscono per punzecchiarsi e tirarsi addosso tutto tranne che elogi. Tra Matteoe Carlo, i “galli” del centrismo, è. L’ultima occasione è stata un’intervista al Corriere della Sera deldi Italia Viva. Tra l’ennesima botta a Giuseppe Conte e l’auto-profezia del 5% allese il suo partito correrà da solo,si è espresso sul fondatore di Azione. Con termini non esattamente lusinghieri. “Non è cattivo, Carlo: quando è tranquillo è un piacere parlarci”, ha detto. E la pars costruens dell’area draghiana che entrambi immaginano per il post-Draghi finisce qui. Il resto è una selva di distinguo e affondi. Per, il ...

