Regole d'onore, il primo film sotto la presidenza Bush (Di sabato 2 luglio 2022) Regole D'onore Rai Movie ore 21.10 con Tommy Lee Jones, Samuel Jackson. Regia di William Friedkin. Produzione USA 2000. Durata: 2 oreLA TRAMA Un colonnello dei marines è messo sotto corte marziale per aver sparato sulla folla durante una sommossa nello Yemen. Lui ammette di aver sparato, ma per difendere l'ambasciatore USA in pericolo. Però l'ambasciatore non rilascia una testimonianza favorevole. Il colonnello è nei guai ma per fortuna ha un avvocato difensore che vuole vederci chiaro. E difatti ci vede. La folla non era composta da popolazione inerme, ma da guerriglieri intenzionatissimi a uccidere. PERCHE' VEDERLO Perché ha due notevoli interpreti in gara di bravura. E un regista (Friedkin) che non si scorda d'aver fatto a suo tempo "L'esorcista" e "Il braccio violento della legge". Certo il film, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)D'Rai Movie ore 21.10 con Tommy Lee Jones, Samuel Jackson. Regia di William Friedkin. Produzione USA 2000. Durata: 2 oreLA TRAMA Un colonnello dei marines è messocorte marziale per aver sparato sulla folla durante una sommossa nello Yemen. Lui ammette di aver sparato, ma per difendere l'ambasciatore USA in pericolo. Però l'ambasciatore non rilascia una testimonianza favorevole. Il colonnello è nei guai ma per fortuna ha un avvocato difensore che vuole vederci chiaro. E difatti ci vede. La folla non era composta da popolazione inerme, ma da guerriglieri intenzionatissimi a uccidere. PERCHE' VEDERLO Perché ha due notevoli interpreti in gara di bravura. E un regista (Friedkin) che non si scorda d'aver fatto a suo tempo "L'esorcista" e "Il braccio violento della legge". Certo il, il ...

Pubblicità

mistergarats : @MediasetTgcom24 No, Putin avrà l'onore e l'onere di far scoppiare la 3GM ed ha bisogno di muoversi in modo impecca… - O0O0O000O0O0 : Io ringrazio il mio Sifu per le regole che mi ha impartito. Nonostante quello che ho dovuto passare: per me è solo… - Ale74terni : RT @GiorgioRomano: @Tommasolabate Sicuramente è un gesto etico e gli fa onore Però questo non fa altro che avvalorare la narrativa, solo i… - mgenel3 : RT @GiorgioRomano: @Tommasolabate Sicuramente è un gesto etico e gli fa onore Però questo non fa altro che avvalorare la narrativa, solo i… - GiorgioRomano : @Tommasolabate Sicuramente è un gesto etico e gli fa onore Però questo non fa altro che avvalorare la narrativa, s… -