Receba! Il grido del non calciatore più famoso del momento

(Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug – Si chiama Iran Ferreira, in arte Luva de Pedreiro, ed è uno dei calciatori più famosi del. Ma è anche l’unico a non aver mai giocato neanche un minuto. Com’è possibile? Questo ragazzo brasiliano è la nuova star dei social, perché i suoi video – diventati virali – hanno riunito milioni e milioni di appassionati di calcio, grazie a un bel mix di divertimento, voglia di vivere e tecnica da joga bonito. Per darvi un’idea, ha più follower su Instagram di Icardi, Lukaku, Cuadrado, Buffon e Morata. Nelle favelas con un sogno e un pallone Iran ha 20 anni ed è nato a Quijingue, nell’entroterra di Bahia, in Brasile. Come tutti i bambini è cresciuto con la passione per il calcio, sport che ha dovuto subito accantonare per aiutare il padre con il lavoro in campagna. Dopo il lavoro, si ritrova con gli amici di sempre nel campetto di sabbia ed erbacce dietro ...