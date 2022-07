Rebel Wilson protagonista del film K-Pop: Lost in America (Di sabato 2 luglio 2022) L'attrice Rebel Wilson farà parte del cast della commedia K-Pop: Lost in America, con al centro un gruppo coreano "perso" negli Stati Uniti. Rebel Wilson sarà la protagonista del film K-Pop: Lost in America, una commedia che vrrà diretta da JK Youn da una sceneggiatura scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. Il progetto sarà prodotto da CJ Entertainment e potrebbe avere, secondo le indiscrezioni, un volto molto noto dai fan della musica K-Pop. Al centro della trama del film K-Pop: Lost in America ci sarà una boy band sud coreana che rimane bloccata in Texas. Oltre a Rebel Wilson, nel film diretto da JK Youn, nel cast ci ... Leggi su movieplayer (Di sabato 2 luglio 2022) L'attricefarà parte del cast della commedia K-Pop:in, con al centro un gruppo coreano "perso" negli Stati Uniti.sarà ladelK-Pop:in, una commedia che vrrà diretta da JK Youn da una sceneggiatura scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer. Il progetto sarà prodotto da CJ Entertainment e potrebbe avere, secondo le indiscrezioni, un volto molto noto dai fan della musica K-Pop. Al centro della trama delK-Pop:inci sarà una boy band sud coreana che rimane bloccata in Texas. Oltre a, neldiretto da JK Youn, nel cast ci ...

Pubblicità

miriv_00 : RT @drypetis: rebel wilson e la sua fidanzata sono bellissime meravigliose stupende le mie mamme - Micheles7500 : @soltantode Guardati Non è romantico con Rebel Wilson, uno spasso di film romantico esasperato al massimo - MafraLiga : RT @wireditalia: Cosa è successo all’attrice protagonista di Pitch Perfect, Attenti a quelle due, Non è romantico? e The wedding party e qu… - cheaterbag : RT wireditalia 'Cosa è successo all’attrice protagonista di Pitch Perfect, Attenti a quelle due, Non è romantico? e… - wireditalia : Cosa è successo all’attrice protagonista di Pitch Perfect, Attenti a quelle due, Non è romantico? e The wedding par… -