RAMARRE D’ITALIA, RAMARRE DI PORDENONE: LE CAMPIONESSE PREMIATE IN MUNICIPIO (Di sabato 2 luglio 2022) RAMARRE D’ITALIA, RAMARRE di PORDENONE. Le CAMPIONESSE neroverdi, che sabato hanno conquistato il titolo nazionale Under 19 a Firenze, sono state ricevute oggi con staff e dirigenti nella sala consiliare del MUNICIPIO per un riconoscimento ufficiale della Città. Presenti anche il CONI PORDENONE, la delegazione LND regionale e di PORDENONE e il partner del settore femminile BCC PORDENONEse Monsile, che nell’occasione la Società neroverde – rappresentata dal direttore generale Lucia Buna – ha tenuto a ringraziare insieme a GIVOVA. A portare il saluto alle ragazze di mister Petrella è intervenuto l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «Si dice che il calcio è uno sport molto amato dagli italiani ma, a ... Leggi su udine20 (Di sabato 2 luglio 2022)di. Leneroverdi, che sabato hanno conquistato il titolo nazionale Under 19 a Firenze, sono state ricevute oggi con staff e dirigenti nella sala consiliare delper un riconoscimento ufficiale della Città. Presenti anche il CONI, la delegazione LND regionale e die il partner del settore femminile BCCse Monsile, che nell’occasione la Società neroverde – rappresentata dal direttore generale Lucia Buna – ha tenuto a ringraziare insieme a GIVOVA. A portare il saluto alle ragazze di mister Petrella è intervenuto l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «Si dice che il calcio è uno sport molto amato dagli italiani ma, a ...

