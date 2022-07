Quarta dose, Abrignani: “Subito ad anziani, poi vaccino aggiornato a ottobre” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Un terzo delle persone che muoiono per Covid non sono vaccinate. Da inizio anno sono 10mila”. Così in un’intervista a Repubblica Sergio Abrignani, immunologo dell’università di Milano, ricorda questi dati a chi gli domanda se è ancora opportuno immunizzarsi: “Venti milioni di vite salvate nel mondo, 100-150mila nel nostro paese, grazie ai vaccini. Senza di loro in Italia avremmo quasi il doppio delle vittime attuali”. Ora siamo nel picco dell’ondata di Omicron 5. È tardi per vaccinarci? “Non è tardi, soprattutto per anziani e fragili. La Quarta dose fa aumentare gli anticorpi in modo rapido: dopo 8 giorni sono già al massimo. Chi fa previsioni dice che l’ondata avrà il picco fra il 15 e il 30 luglio con 150mila casi. Poi però impiegherà tutto agosto per scendere. E due mesi è la protezione offerta ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Un terzo delle persone che muoiono per Covid non sono vaccinate. Da inizio anno sono 10mila”. Così in un’intervista a Repubblica Sergio, immunologo dell’università di Milano, ricorda questi dati a chi gli domanda se è ancora opportuno immunizzarsi: “Venti milioni di vite salvate nel mondo, 100-150mila nel nostro paese, grazie ai vaccini. Senza di loro in Italia avremmo quasi il doppio delle vittime attuali”. Ora siamo nel picco dell’ondata di Omicron 5. È tardi per vaccinarci? “Non è tardi, soprattutto pere fragili. Lafa aumentare gli anticorpi in modo rapido: dopo 8 giorni sono già al massimo. Chi fa previsioni dice che l’ondata avrà il picco fra il 15 e il 30 luglio con 150mila casi. Poi però impiegherà tutto agosto per scendere. E due mesi è la protezione offerta ...

