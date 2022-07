Quali film vedere per la Giornata internazionale degli UFO (Di sabato 2 luglio 2022) Il 2 luglio viene celebrata la Giornata internazionale degli UFO. Al di là dei dibattiti gli UFO sono stati comunque i protagonisti di storie fantascientifiche del grande schermo. film e Ufo: L’incidente di Roswell Photo credits WikipediaLa Giornata mondiale degli UFO coincide con il giorno in cui è avvenuto il fantomatico incidente di Roswell. Il 2 luglio 1947 a Roswell, in New Messico, alcuni contadini avvistano un oggetto non identificato, mentre stava precipitando al suolo. Si tratta del famigerato incidente di Roswell, tradizionalmente attribuito al ritrovamento di rottami metallici e di probabili cadaveri extraterrestri. Questo incidente è stato d’ispirazione per l’omonimo film Roswell del 1994, che racconta proprio l’incidente avvenuto nel New Mexico. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 luglio 2022) Il 2 luglio viene celebrata laUFO. Al di là dei dibattiti gli UFO sono stati comunque i protagonisti di storie fantascientifiche del grande schermo.e Ufo: L’incidente di Roswell Photo credits WikipediaLamondialeUFO coincide con il giorno in cui è avvenuto il fantomatico incidente di Roswell. Il 2 luglio 1947 a Roswell, in New Messico, alcuni contadini avvistano un oggetto non identificato, mentre stava precipitando al suolo. Si tratta del famigerato incidente di Roswell, tradizionalmente attribuito al ritrovamento di rottami metallici e di probabili cadaveri extraterrestri. Questo incidente è stato d’ispirazione per l’omonimoRoswell del 1994, che racconta proprio l’incidente avvenuto nel New Mexico. Il ...

Pubblicità

bambinaviviata : Quali sono i vostri film horror preferiti? - enricolazzeri : @SteTombolini @acspezia Non l’ho fatto io, ma trattasi di video emozionale con un attore obbligato. Da prendere per… - morgabella : Poi mi dici che la Nato ci salverà e io non posso più ascoltarti amica mia. Non so quanti e quali film hai visto. P… - Veruskamarc : @Axxiae Ma quali film ,qui abbiamo avuto la serie completa ????manca solo la stagione finale - shadesofamnesia : RT @TCDSTV: ?NUOVE USCITE LUGLIO? Quali sono i film e le serie tv che aspettate con più impazienza? -