Pucci “risponde” a Tommaso Zorzi dopo l’agghiacciante battuta omofoba e la sua replica è davvero imbarazzante

(Di sabato 2 luglio 2022) Andrea“rompe” il silenziola squallidaai danni didurante il suo spettacolo teatrale portando in scena il suo “meglio di…” (pensa se si fosse trattato del “peggio”).” alaIl conduttore di Tailor Made è venuto a sapere deldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tommaso Zorzisu Instagram ad Andrea, che durante un suo show ha tirato in ballo il conduttore con battute ...Alla pessima battuta di Andreanel suo show, Tommaso Zorzicon una storia sui social e non ...Ha fatto discutere una battuta che Andrea Pucci ha fatto nel suo spettacolo e che tira in ballo Tommaso Zorzi. Nei giorni scorsi, il conduttore di Tailor Made – Chi ha la stoffa ed ex vincitore del G ...Su Instagram Tommaso Zorzi risponde ad Andrea Pucci: “Battute omofobe, non è satira”. Nel mirino le parole pronunciate dal comico nel corso di un suo show.