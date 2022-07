Psg | Neymar vuole rimanere | esercitata l’opzione per il rinnovo fino al 2027

(Di sabato 2 luglio 2022) Tensioni in vista tra Psg e. Il presidente del club parigino Al Khelaifi non ha parlato chiaramente del futuro del brasiliano (“alcuni verranno e altri andranno via“), ma alcune voci davanoin uscita. Il nome dell’ex Barcellone è stato accostato a diversi top club europei, maal Paris Saint Germain. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, infatti,avrebbe esercitatoche gli consentiva, a partire dall’1 luglio, di rinnovare il suo contratto per un’ulteriore stagione,al. Arrivato cinque anni fa dal club blaugrana, l’attaccante 30enne aveva firmato untriennale nel maggio dello scorso annoal 2025 e già a ...

La scelta disembra quasi una risposta alle parole di Al Khelaifi, del resto il brasiliano sa che nessuno a parte ilpotrebbe garantirgli l'attuale ingaggio da 30 milioni a stagione, ...Commenta per primo In Inghilterra raccontano di unche ha chiesto al suo agente di cercare una uova squadra. Secondo Espn il brasiliano vorrebbe lasciare ile su di lui ci sarebbero due societá inglesi: il Manchester United e il Newcastle.Tensioni in vista tra Psg e Neymar. Il presidente del club parigino Al Khelaifi non ha parlato chiaramente del futuro del brasiliano (“alcuni verranno e altri andranno via“), ma alcune voci davano Ney ...S'il n'a pas apprécié certaines attaques par presse interposée, Neymar Jr (30 ans) n'a aucune intention de quitter le PSG cet été. Un club où il vient d'ailleurs de prolonger jusqu'en 2027.