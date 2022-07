PSG, Neymar torna in Brasile? Annuncio del presidente, c’è un nuovo scenario (Di sabato 2 luglio 2022) Neymar potrebbe tornare in Brasile, uno scenario non impossibile per l’attaccante del PSG. Neymar Brasile SantosIncredibile notizia di calciomercato. Neymar ormai dal 2017 è un giocatore del Paris Saint-Germain, giocatore a cui i tifosi tengono per la sua fama e il suo talento. Già da mesi si parlava di un divorzio fra l’attaccante brasiliano e la società, che faceva intendere una sua partenza verso altri big club europei. Oggi però è già arrivata la notizia di una clausola presente nel contrato di Neymar e che lui stesso ha deciso di attivare, facendo così scattare il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2027. Nonostante questo il PSG è ancora intenzionato a cederlo e non è ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022)potrebbere in, unonon impossibile per l’attaccante del PSG.SantosIncredibile notizia di calciomercato.ormai dal 2017 è un giocatore del Paris Saint-Germain, giocatore a cui i tifosi tengono per la sua fama e il suo talento. Già da mesi si parlava di un divorzio fra l’attaccante brasiliano e la società, che faceva intendere una sua partenza verso altri big club europei. Oggi però è già arrivata la notizia di una clausola presente nel contrato die che lui stesso ha deciso di attivare, facendo così scattare il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2027. Nonostante questo il PSG è ancora intenzionato a cederlo e non è ...

