Prova retribuita 2 | 27 euro l’ora da un commercialista | la denuncia di Claudia Coppolecchia sui social

"Oggi vi racconto la mia 'esperienza lavorativa', durata 11 giorni". Inizia così il post scritto su Facebook da Claudia Coppolecchia, una ragazza di 22 anni pagata 2 euro all'ora nello studio del commercialista. Claudia Coppolecchia, la 22enne pagata 2 euro all'ora L'ennesimo caso di sfruttamento denunciato da un giovane. Claudia Coppolecchia è una studentessa universitaria di Bari. In un post racconta della sua Prova lavorativa in uno studio di un commercialista. "È di attualità il tema sulla disoccupazione giovanile, spesso legata allo sfruttamento – scrive -. Ho vissuto, sulla mia pelle, l'ennesima conferma, come si sente in tv, che questo ...

