Principe William mandato a Kiev per incontrare Zelensky? L’indiscrezione (Di sabato 2 luglio 2022) La Famiglia Reale inglese si è molto esposta nei confronti della attuale situazione della guerra in Ucraina. Il Principe William e la moglie Kate Middleton hanno espresso in più occasioni e in modi diversi la loro solidarietà al popolo ucraino. Anche il Principe Carlo non ha perso occasione di mostrarsi dalla parte del popolo che sta subendo l’invasione bellica della Russia. Ma potrebbero scendere in campo in maniera più attiva? Alcune fonti vicine al Palazzo, infatti, suggeriscono che a breve potremmo vedere proprio il duca di Cambridge recarsi a Kiev. Mentre Boris Johnson si starebbe vantando di un prossima visita del presidente Zelensky a Londra, infatti, fonti hanno rivelato che ciò potrebbe non accadere. AnsaAl contrario, potrebbe essere la famiglia dei Cambridge, o il solo ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 luglio 2022) La Famiglia Reale inglese si è molto esposta nei confronti della attuale situazione della guerra in Ucraina. Ile la moglie Kate Middleton hanno espresso in più occasioni e in modi diversi la loro solidarietà al popolo ucraino. Anche ilCarlo non ha perso occasione di mostrarsi dalla parte del popolo che sta subendo l’invasione bellica della Russia. Ma potrebbero scendere in campo in maniera più attiva? Alcune fonti vicine al Palazzo, infatti, suggeriscono che a breve potremmo vedere proprio il duca di Cambridge recarsi a. Mentre Boris Johnson si starebbe vantando di un prossima visita del presidentea Londra, infatti, fonti hanno rivelato che ciò potrebbe non accadere. AnsaAl contrario, potrebbe essere la famiglia dei Cambridge, o il solo ...

