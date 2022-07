Pride a Milano, 300 mila persone in piazza. L’annuncio di Sala: «Torna il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali» – I video (Di sabato 2 luglio 2022) L’onda arcobaleno del Pride Torna a sfilare e manifestare nel centro di milano. Ad aprire il corteo uno striscione che recita lo slogan scelto per questa edizione: «Diritti senza conflitti». Tra le bandiere e i cartelli, spiccano quelli per chiedere giustizia per Cloe Bianco, l’ex docente suicida alla quale è stato tolto il ruolo di insegnante a seguito del suo coming out come persona transgender. Secondo le stime degli organizzatori sono state 300mila le persone che hanno preso parte alla manifestazione, tra cui i rappresentanti delle associazioni Lgbtqia+ e alcuni esponenti del Pd e del M5s che fanno parte del Consiglio regionale della Lombardia, che nei giorni scorsi ha però negato il patrocinio al Pride di quest’anno. Una decisione non condivisa dal sindaco di ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) L’onda arcobaleno dela sfilare e manifestare nel centro di. Ad aprire il corteo uno striscione che recita lo slogan scelto per questa edizione: «Diritti senza conflitti». Tra le bandiere e i cartelli, spiccano quelli per chiedere giustizia per Cloe Bianco, l’ex docente suicida alla quale è stato tolto il ruolo di insegnante a seguito del suo coming out come persona transgender. Secondo le stime degli organizzatori sono state 300leche hanno preso parte alla manifestazione, tra cui i rappresentanti delle associazioni Lgbtqia+ e alcuni esponenti del Pd e del M5s che fanno parte del Consiglio regionale della Lombardia, che nei giorni scorsi ha però negato il patrocinio aldi quest’anno. Una decisione non condivisa dal sindaco di ...

