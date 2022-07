Premio surreale alla portavoce di Draghi | “Ha aiutato il governo”

(Di sabato 2 luglio 2022) 00.00 Buongiorno ai commensali 00.30 Si riuniscono i giurati delIschia, un altrodel tutto inutile e gogo e dopo ore di riflessione chi ti premiano? Ladiper aver “difeso il”. E che doveva fare? 05.55 Lite nel, siamo alle telefonatine. E Grillo attacca i traditori. 07.10 Il vero tema del centrodestra sono i seggi, dice Verderami. 07.35 Inflazione, corsa record dei prezzi come ai tempi di Craxi e di Chernobyl, ricorda Brambilla. 10.00 Lottieri e quel fondo monetarista del Giornale sulle responsabilità dell’inflazione. 10.55 Covid, ritorna il clima dirme, ma Sallusti si sfila. 11.25 Limite ai reddito di cittadinanza, chissà se funzionerà. 12.55 Quel delicato e equilibrato osservatore dell’America che risponde al ...

Nicola Porro

... Licia Lanera, vincitrice dei premi Eleonora Duse e Virginia Reiter e delUbu come migliore ... eccesso, magico e, che esprime l'urgenza di rivelare pensieri, idee culturali e sociali ...... si potrà riflettere su tre aspetti che riguardano Luigi Pirandello: la vittoria delNobel, la morte con le dinamichelegate alla traslazione delle ceneri e la nascita di Pirandello ... Zuppa di Porro 2 luglio 2022 A guardare la surreale sfilata di caschi nella cronometro iniziale di Copenaghen sembrava davvero di essere piombati in una scena di Guerre Stellari ...Colazione solitaria e fame di biscotti, ma solo caffè. Quale sarà quella giusta per cominciare la giornata di Giovanni Renella ...