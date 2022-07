Premi, la pace al centro del “Telesia for Peoples”: il via il 22 luglio (Di sabato 2 luglio 2022) Per il nono anno consecutivo Telese Terme (Benevento) ospiterà il “Telesia for Peoples”, evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana “Icosit”; la manifestazione, che ha il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione Campania, si svolgerà dal 22 al 24 luglio nel Parco delle Terme. Scopo dell’evento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’integrazione tra i popoli. “Quest’anno – dice il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – la manifestazione è dedicata a una tematica di attualità: la pace nel mondo ed il ‘no’ alla guerra”. Anche per il 2022 Icosit conferirà, nella serata conclusiva, il Premio “Telesia for Peoples”, giunto alla sua quinta edizione, che viene assegnato a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 luglio 2022) Per il nono anno consecutivo Telese Terme (Benevento) ospiterà il “for”, evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana “Icosit”; la manifestazione, che ha il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione Campania, si svolgerà dal 22 al 24nel Parco delle Terme. Scopo dell’evento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’integrazione tra i popoli. “Quest’anno – dice il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – la manifestazione è dedicata a una tematica di attualità: lanel mondo ed il ‘no’ alla guerra”. Anche per il 2022 Icosit conferirà, nella serata conclusiva, ilo “for”, giunto alla sua quinta edizione, che viene assegnato a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa ...

