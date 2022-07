Prelemi rispondono a tono agli haters. Pierpaolo: “Ho deciso di…” (VIDEO) (Di sabato 2 luglio 2022) Prelemi, Giulia e Pierpaolo zittiscono gli hater con due speciali VIDEO: ecco cosa è emerso dalle loro parole Prelemi, l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli va a gonfie vele. E’ un momento straordinario per entrambi sia nell’ambito professionale che in amore. I due ex gieffini si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. Giulia negli ultimi mesi ha esordito come co-conduttrice nel format GFVip Party e solo poche settimane fa ha debuttato nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il suo primo brand “Gold Sand”. Anche la brillante carriera di Pierpaolo sta spiccando il volo verso nuovi progetti sempre più importanti. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, sono arrivate tante altre esperienze da “Tale e Quale ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022), Giulia ezittiscono gli hater con due speciali: ecco cosa è emerso dalle loro parole, l’amore tra Giulia Salemi ePretelli va a gonfie vele. E’ un momento straordinario per entrambi sia nell’ambito professionale che in amore. I due ex gieffini si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. Giulia negli ultimi mesi ha esordito come co-conduttrice nel format GFVip Party e solo poche settimane fa ha debuttato nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il suo primo brand “Gold Sand”. Anche la brillante carriera dista spiccando il volo verso nuovi progetti sempre più importanti. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, sono arrivate tante altre esperienze da “Tale e Quale ...

