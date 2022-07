Portiere firma contratto da un milione con Phila. Putin lo arresta per diserzione (Di sabato 2 luglio 2022) Ivan Fedotov, Portiere di hockey che ha appena firmato un contratto da oltre un milione di euro con i Philadelphia Flyers della National Hockey League, è stato prelevato da poliziotti in borghese ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 luglio 2022) Ivan Fedotov,di hockey che ha appenato unda oltre undi euro con idelphia Flyers della National Hockey League, è stato prelevato da poliziotti in borghese ...

Pubblicità

NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Fedotov, portiere di hockey russo, firma un contratto a Philadelphia ma per Mosca è un disertore: arrestato - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Arrestato in Russia portiere di hockey, aveva firmato con Usa #SPORTMEDIASET #HOCKEY #NHL - CityzenBlau : RT @sportmediaset: Arrestato in Russia portiere di hockey, aveva firmato con Usa #SPORTMEDIASET #HOCKEY #NHL - sportmediaset : Arrestato in Russia portiere di hockey, aveva firmato con Usa #SPORTMEDIASET #HOCKEY #NHL - GianniVaretto : RT @LaStampa: Fedotov, portiere di hockey russo, firma un contratto a Philadelphia ma per Mosca è un disertore: arrestato -