Pomezia, incendio nella discarica di amianto, l’accusa di Latium Vetus: ‘Disastro ecologico annunciato, dov’è stato il Comune in questi anni?’ (FOTO E VIDEO) (Di sabato 2 luglio 2022) Martedì 28 giugno 2022 un grave incendio (l’ennesimo) ha devastato la discarica di amianto di Valle Caia a Pomezia, vera e propria ‘bomba ambientale’ protagonista nel 2009 di arresti a causa di un traffico illecito di amianto in matrice friabile, pericoloso per la salute. La situazione appare gravissima già da moltissimo tempo. Se non alle istituzioni, perlomeno ai residenti di via di Valle Caia, che alcune settimane fa hanno contattato l’Associazione Latium Vetus APS per denunciare lo stato della discarica (poi colpita subito dopo dall’incendio) e fornire alcune FOTOgrafie che proverebbero le condizioni in cui versava. I teli, che avrebbero dovuto costituire una barriera posta a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Martedì 28 giugno 2022 un grave(l’ennesimo) ha devaladidi Valle Caia a, vera e propria ‘bomba ambientale’ protagonista nel 2009 di arresti a causa di un traffico illecito diin matrice friabile, pericoloso per la salute. La situazione appare gravissima già da moltissimo tempo. Se non alle istituzioni, perlomeno ai residenti di via di Valle Caia, che alcune settimane fa hanno contattato l’AssociazioneAPS per denunciare lodella(poi colpita subito dopo dall’) e fornire alcunegrafie che proverebbero le condizioni in cui versava. I teli, che avrebbero dovuto costituire una barriera posta a ...

Pubblicità

CorriereCitta : Pomezia, incendio nella discarica di amianto, l’accusa di Latium Vetus: ‘Disastro ecologico annunciato, dov’è stato… - Mariang47614228 : RT @Animal_Genocide: #Roma: Maxi incendio a Pomezia: le fiamme minacciano il canile. Il rogo è divampato in una zona agricola in cui sorge… - Antonioquantum2 : RT @Animal_Genocide: #Roma: Maxi incendio a Pomezia: le fiamme minacciano il canile. Il rogo è divampato in una zona agricola in cui sorge… - oldo_bis : RT @Animal_Genocide: #Roma: Maxi incendio a Pomezia: le fiamme minacciano il canile. Il rogo è divampato in una zona agricola in cui sorge… - Animal_Genocide : #Roma: Maxi incendio a Pomezia: le fiamme minacciano il canile. Il rogo è divampato in una zona agricola in cui sor… -