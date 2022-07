PNRR Istruzione, mercoledì incontro tra il ministro Bianchi e i sindacati sullo stato di attuazione dei provvedimenti (Di sabato 2 luglio 2022) mercoledì 6 luglio i sindacati incontreranno il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in merito allo stato di attuazione del PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 luglio 2022)6 luglio iincontreranno ildell', Patrizio, in merito allodidel(il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : PNRR Istruzione, mercoledì incontro tra il ministro Bianchi e i sindacati sullo stato di attuazione dei provvedimen… - LIngles_ : Per ricevere quattro soldi del PNRR le scuole sono in competizione ta loro; qualcuno riceverà soldi altri, la maggi… - AbruzzoBandi : RT @MIsocialTW: Un Piano da 1,5 miliardi contro la dispersione scolastica e per superare i divari territoriali. È quanto prevede il #PNRRIs… - UnipolGroup_PR : Verdone: “PNRR: un oggetto un po’ sconosciuto in Italia, se non dagli addetti ai lavori. 191 i miliardi a disposiz… - lametino : Pnrr, minstro dell`Istruzione Bianchi: ”Alla Calabria 25,58 milioni contro dispersione scolastica” - -