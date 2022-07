Pnrr, 1,5 miliardi per il Piano contro la dispersione scolastica: Bianchi firma il decreto (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA – Un Piano da 1,5 miliardi contro la dispersione scolastica e le povertà educative e per superare i divari territoriali. È quanto prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione che, dopo una prima fase dedicata all’edilizia scolastica e agli Avvisi per gli Enti locali, entra ora nella seconda, quella dedicata alle scuole, con fondi che arriveranno direttamente agli Istituti scolastici per migliorare i risultati negli apprendimenti di studentesse e studenti. “In questi giorni ho firmato la prima tranche di risorse del Piano contro la dispersione scolastica e per il superamento dei divari territoriali che andrà avanti fino al 2026. Abbiamo 1,5 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA – Unda 1,5lae le povertà educative e per superare i divari territoriali. È quanto prevede ilNazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione che, dopo una prima fase dedicata all’ediliziae agli Avvisi per gli Enti locali, entra ora nella seconda, quella dedicata alle scuole, con fondi che arriveranno direttamente agli Istituti scolastici per migliorare i risultati negli apprendimenti di studentesse e studenti. “In questi giorni hoto la prima tranche di risorse dellae per il superamento dei divari territoriali che andrà avanti fino al 2026. Abbiamo 1,5 ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa Draghi: Il governo ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal #Pnrr per questo semestre. Il M… - lucianonobili : Il governo #Draghi ha conseguito i 45 traguardi previsti dal cronoprogramma #PNRR e puó accedere alla seconda rata… - reportrai3 : Col Pnrr il governo ha investito oltre 4 miliardi di euro nelle scuole. Ma la formula dei bandi e della concorrenza… - gelsominoforna1 : RT @Pinucci63757977: L’Italia ha raggiunto tutti i 45 obiettivi del Pnrr per il primo semestre 2022 utili a incassare la seconda rata del p… - ZuccoliVittorio : RT @Pinucci63757977: L’Italia ha raggiunto tutti i 45 obiettivi del Pnrr per il primo semestre 2022 utili a incassare la seconda rata del p… -