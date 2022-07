Più dosi del vaccino proteggono dal 'Long Covid' (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Coloro che si sono sottoposti a più dosi di vaccino anti-Covid godono di una maggiore protezione nei riguardi del Long Covid, indipendentemente dalla variante del virus. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio finanziato da Fondazione Humanitas per la Ricerca, condotto da Maria Rescigno, capo del Laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota di Humanitas e docente di Patologia Generale di Humanitas University, e da Elena Azzolini, vice direttore sanitario di Humanitas, in collaborazione con Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas. I risultati dimostrano che i non vaccinati (nel 2020 non erano disponibili vaccini) sono i più esposti al Long Covid (41,8%), contro il 16% di chi è stato vaccinato con 3 dosi. I ... Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Coloro che si sono sottoposti a piùdianti-godono di una maggiore protezione nei riguardi del, indipendentemente dalla variante del virus. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio finanziato da Fondazione Humanitas per la Ricerca, condotto da Maria Rescigno, capo del Laboratorio di immunologia delle mucose e microbiota di Humanitas e docente di Patologia Generale di Humanitas University, e da Elena Azzolini, vice direttore sanitario di Humanitas, in collaborazione con Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas. I risultati dimostrano che i non vaccinati (nel 2020 non erano disponibili vaccini) sono i più esposti al(41,8%), contro il 16% di chi è stato vaccinato con 3. I ...

