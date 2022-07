Pezzo di giostra si stacca e ferisce 17enne | paura durante la Festa della Madonna delle Grazie

(Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incidente ha turbato la prima notte dei tre giorni di(foto di archivio). Secondo una prima ricostruzione, in piazza Cardinal Pacca un ragazzoche si trovava nell’area dove sono insediate giostrine ed altre attrazioni è stato raggiunto da unproprio di unagiostretasi mentre era in funzione. Il ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Fatebenefratelli. Sono in corso le indagini da parteSquadra VolanteQuestura di Benevento per appurare l’accaduto e risalire ad eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

