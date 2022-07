Perché “Gold” con Zac Efron è il film da vedere al cinema nel weekend (Di sabato 2 luglio 2022) Zac Efron e Anthony Hayes (anche regista del film) trovano una gigantesca pepita d’oro conficcata nel deserto australiano. Si tratta dell’incipit di Gold, il film da non perdere in sala questo weekend. Apologo secco e serrato contro l’avidità umana. Efron è quasi irriconoscibile sotto il make up di bruciature e ustioni posticce. Barba incolta, viso sfregiato e bruciato dal sole. Ovvero, Zac Efron come non lo abbiamo mai visto prima. In un futuro prossimo, in un deserto “da qualche parte”, due uomini trovano una gigantesca pepita conficcata nel terreno e non trasportabile. Uno dei due resterà da solo a proteggere il tesoro (Efron), l’altro andrà a recuperare una trivella. Riusciranno nell’impresa? Da questo semplice canovaccio nasce ... Leggi su amica (Di sabato 2 luglio 2022) Zace Anthony Hayes (anche regista del) trovano una gigantesca pepita d’oro conficcata nel deserto australiano. Si tratta dell’incipit di, ilda non perdere in sala questo. Apologo secco e serrato contro l’avidità umana.è quasi irriconoscibile sotto il make up di bruciature e ustioni posticce. Barba incolta, viso sfregiato e bruciato dal sole. Ovvero, Zaccome non lo abbiamo mai visto prima. In un futuro prossimo, in un deserto “da qualche parte”, due uomini trovano una gigantesca pepita conficcata nel terreno e non trasportabile. Uno dei due resterà da solo a proteggere il tesoro (), l’altro andrà a recuperare una trivella. Riusciranno nell’impresa? Da questo semplice canovaccio nasce ...

