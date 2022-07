“Perché costa così tanto”. Chiara Ferragni a Sanremo, la scoperta dopo la polemica sul cachet esagerato (Di sabato 2 luglio 2022) Chiara Ferragni sarà delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. L’annuncio è arrivato da Amadeus che è intervenuto in diretta al TG1: “Anche se siamo a giugno, grazie alla Rai, all’ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival Il regolamento è stato pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni e posso già annunciare il nome della co-conduttrice della prima serata, martedì 7 febbraio, e dell’ultima serata, sabato 11 febbraio: Chiara Ferragni”. Per Chiara Ferragni si tratta della prima partecipazione al Festival di Sanremo. Non era andata all’Ariston neanche per la partecipazione del marito Fedez quando ha cantato in coppia con Francesca Michelin. Carlo Conti la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022)sarà delle co-conduttrici del Festival di2023. L’annuncio è arrivato da Amadeus che è intervenuto in diretta al TG1: “Anche se siamo a giugno, grazie alla Rai, all’ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival Il regolamento è stato pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni e posso già annunciare il nome della co-conduttrice della prima serata, martedì 7 febbraio, e dell’ultima serata, sabato 11 febbraio:”. Persi tratta della prima partecipazione al Festival di. Non era andata all’Ariston neanche per la partecipazione del marito Fedez quando ha cantato in coppia con Francesca Michelin. Carlo Conti la ...

