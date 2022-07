Pensione, l’aumento per milioni di italiani: di cosa si tratta (Di sabato 2 luglio 2022) I pensionati, oltre ad avere il loro stipendio mensile, maturato accumulando i contributi, possono contare sulla cosiddetta Pensione integrativa. Nel concreto, si tratta di una autentica Pensione in aggiunta alla Pensione primaria. Ecco chi può usufruirne e come funziona. INPS, doppia Pensione in un unico assegno Durante gli anni di carriera lavorativa, sono molti i lavoratori e le lavoratrici che hanno contribuito a regimi previdenziali alternativi a quello in cui hanno maturato la Pensione. L’Inps ha deciso di fornire agli ex lavoratori la possibilità di riunificare tutti i periodi di contribuzione ad altri fondi di previdenza con la gestione che si occupa della loro Pensione. Il dipendente non fa altro che trasferire i contributi che ha versato a regimi diversi, in ... Leggi su tvzap (Di sabato 2 luglio 2022) I pensionati, oltre ad avere il loro stipendio mensile, maturato accumulando i contributi, possono contare sulla cosiddettaintegrativa. Nel concreto, sidi una autenticain aggiunta allaprimaria. Ecco chi può usufruirne e come funziona. INPS, doppiain un unico assegno Durante gli anni di carriera lavorativa, sono molti i lavoratori e le lavoratrici che hanno contribuito a regimi previdenziali alternativi a quello in cui hanno maturato la. L’Inps ha deciso di fornire agli ex lavoratori la possibilità di riunificare tutti i periodi di contribuzione ad altri fondi di previdenza con la gestione che si occupa della loro. Il dipendente non fa altro che trasferire i contributi che ha versato a regimi diversi, in ...

