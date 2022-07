Peach&Sea | Ice Garden e Cherry Sour | tre ricette dal gin Death’s Door

Leggi su lopinionista

(Di sabato 2 luglio 2022) Per l’independence day del 4 Luglio, Compagnia dei Caraibi accende i riflettori su, American dry gin millesimato biologico VIDRACCO (TO) – Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (ticker 1TIME) (“Compagnia dei Caraibi” o la “Società”), azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, accende i riflettori su, American dry gin millesimato biologico. Tra i nuovi ingressi del suo ampio e ricco portfolio e prodotto a Washington Island in Wisconsin con materia prima locale, il distillato ha conquistato l’azienda di Vidracco che si pone come obiettivo quello di riprendere la tradizione di questo gin e riportare al mercato italiano il racconto di un distillato ...