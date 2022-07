(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilpiùmia”. Francesca, su Instagram, esprime tutta la propria gioia dopo la cerimonia che ha sancito l’unione con Paola. La cantante ha pubblicato una foto, scattata in auto, con un messaggio eloquente: “We said yes!”, “Abbiamo detto sì!”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Adnkronos : #PaolaTurci e #FrancescaPascale, nozze oggi a Montalcino. - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - lifestyleblogit : Pascale e le nozze con Turci: 'Il giorno più bello della mia vita' - - SLN_Magazine : Nozze Pascale-Turci, l'ex azzurra Rossi: 'Tra Francesca e Silvio fu grande amore'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - ledicoladelsud : Pascale e le nozze con Turci: “Il giorno più bello della mia vita” -

Lesono avvenute a Montalcino: una trentina di invitati per una cerimonia intima. Poi il ... loro malgrado visto che avevano evitato ogni pubblicità, Paola Turci e Francescasi sono unite ...... per la scelta della location meravigliosa che ha ospitato il ricevimento post. Un maniero ... gli addobbi floreali e il menù in gran parte vegetariano, sarebbe stata Francesca, non senza ...L'ex premier vende Villa Maria (già Villa Giambelli) acquistata nel 2015 per 2,5 milioni di euro: 1.140 metri quadrati circondati da un parco di ...(Adnkronos) – “Il giorno più bello della mia vita”. Francesca Pascale, su Instagram, esprime tutta la propria gioia dopo la cerimonia che ha sancito l’unione con Paola Turci. La cantante ha pubblicato ...