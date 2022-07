(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilpiùmia”. Francesca, su Instagram, esprime tutta la propria gioia dopo la cerimonia che ha sancito l’unione con Paola. La cantante ha pubblicato una foto, scattata in auto, con un messaggio eloquente: “We said yes!”, “Abbiamo detto sì!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Adnkronos : #PaolaTurci e #FrancescaPascale, nozze oggi a Montalcino. - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - TheManInTheDar5 : Matrimonio #Pascale #Turci. Auguro loro una grande felicità. Mi auguro che stiano insieme a lungo. Perchè qualora d… - Adnkronos : #Pascale: “Il giorno più bello della mia vita”. #Turci - lifestyleblogit : Pascale e le nozze con Turci: 'Il giorno più bello della mia vita' - -

Entrambe in pantaloni e bianco, Francescaindossava un blazer, Paola Turci una tuta con spalline sottili e corpetto ricamato. Alla fine della cerimonia, come di consueto per le celebrazioni ...Il matrimonio Secondo quanto si apprende dai media nazionali lae la Turci sono diventate ... il giorno delle, ha evidentemente rotto il segreto' - così ha comunicato il sindaco ...Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate oggi: ecco le foto e il video del matrimonio, le prime dichiarazioni della coppia.L'ex premier vende Villa Maria (già Villa Giambelli) acquistata nel 2015 per 2,5 milioni di euro: 1.140 metri quadrati circondati da un parco di ...