Parisi vuole l’obbligo di mascherina, Bassetti lo zittisce: “Resti nelle sue competenze, io non parlo di Fisica” (Di sabato 2 luglio 2022) “Il Nobel Parisi dice che è ‘assurdo ridurre l’obbligo della mascherina’. Io penso che l’oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quantomeccanico per cui un neutrino, creato con un certo sapore, non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. È la mia opinione…”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, replica con sarcasmo su Twitter alle affermazioni di Giorgio Parisi in tema mascherine. Bassetti replica alla richiesta di Parisi Un modo scherzoso per invitare tutti a parlare di argomenti di cui hanno conoscenza specifica, spiega all’Adnkronos Salute. “E’ un po’ come quando, durante i Mondiali o gli Europei di calcio, tutti fanno la formazione, sono tutti Ct”, sottolinea ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) “Il Nobeldice che è ‘assurdo ridurredella’. Io penso che l’oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quantomeccanico per cui un neutrino, creato con un certo sapore, non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. È la mia opinione…”. Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, replica con sarcasmo su Twitter alle affermazioni di Giorgioin tema mascherine.replica alla richiesta diUn modo scherzoso per invitare tutti a parlare di argomenti di cui hanno conoscenza specifica, spiega all’Adnkronos Salute. “E’ un po’ come quando, durante i Mondiali o gli Europei di calcio, tutti fanno la formazione, sono tutti Ct”, sottolinea ...

