(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi oggi ci concentriamo sul caro bollette ma con il caro spesa sarà devastante la situazione in Italia: prevedo undove aumenteranno i licenziamenti, il precariato e le piccole imprese dovranno vedersela con le banche che non daranno loro nulla. Siamoad”. Lo dice all’Adnkronos il senatore Gianluigi, leader di Italexit, commentando la crisi economica e sociale del Paese che potrebbe andare incontro ad un autunno molto caldo per le difficoltà dovute all’inflazione, al caro benzina ed al costo dell’energia. “Raccoglieremo la protesta -sottolinea– saremo nelle piazze e faremo una raccolta di firme per mandare a casa Draghi e per presentarci alle prossime elezioni. Animeremo le fasi di dissenso e ...

Paragone: "Semestre drammatico, pronti ad atti estremi" (Adnkronos) – "Noi oggi ci concentriamo sul caro bollette ma con il caro spesa sarà devastante la situazione in Italia: prevedo un semestre drammatico dove aumenteranno i licenziamenti, il precariato ...