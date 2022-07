Paolo Nutini senza filtri con la disperazione e l’amore. Cita Tarantino e attacca la politica: “Maiali e politici si scatenano nella notte” (Di sabato 2 luglio 2022) In otto anni di assenza sono cambiate un sacco di cose nel mondo della musica e nell’umanità, ormai divisa tra pandemia e guerra. Paolo Nutini vuole fissare il tempo in maniera indelebile e lo fa – per parafrasare il titolo del suo nuovo disco – con un sapore agrodolce. “Last Night In The Bittersweet” è la testimonianza di come, ancora una volta, Paolo Nutini si imponga con la sua voce e le sue sonorità (così lontane dalle mode del momento) come uno dei talenti più preziosi della musica mondiale. E non parliamo solo di numeri visto che i suoi album “Sunny Side Up” (2009) e “Caustic Love” (2014) si sono subito classificati al primo posto nella classifica del Regno Unito, totalizzando 8 milioni di album venduti in tutto il mondo, 8 milioni di singoli venduti in Gran Bretagna e 1.5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) In otto anni di assono cambiate un sacco di cose nel mondo della musica e nell’umanità, ormai divisa tra pandemia e guerra.vuole fissare il tempo in maniera indelebile e lo fa – per parafrasare il titolo del suo nuovo disco – con un sapore agrodolce. “Last Night In The Bittersweet” è la testimonianza di come, ancora una volta,si imponga con la sua voce e le sue sonorità (così lontane dalle mode del momento) come uno dei talenti più preziosi della musica mondiale. E non parliamo solo di numeri visto che i suoi album “Sunny Side Up” (2009) e “Caustic Love” (2014) si sono subito classificati al primo postoclassifica del Regno Unito, totalizzando 8 milioni di album venduti in tutto il mondo, 8 milioni di singoli venduti in Gran Bretagna e 1.5 ...

