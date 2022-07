Paola Turci risponde alle offese omofobe dopo l’annuncio del suo matrimonio con Francesca Pascale

(Di sabato 2 luglio 2022)oggi si sposano, anche se ovviamente sarebbe meglio dire ‘si uniscono civilmente’, dato che dobbiamo ancora lottare per ottenere il. Auguri a #e @: mi piacerebbe dire che si sposano, in realtà si “uniscono” perché in Italia ci sono le unioni civili e non ancora ilegualitario. Al di là di tutto l’amore trionfa sempre perché chi è se stesso ha già vinto. pic.twitter.com/cv4v3sk4O1 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) July 1, 2022 Appena diffusa la notizia, però, i profili social delle due donne sono stati bombardati di messaggi d’odio, come denunciato pubblicamente dalla stessa cantante che ha deciso di condividere un messaggio privato ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - ziomuro : RT @l_patrizia: Paola Turci la sposerei anche io. - AleScorny : RT @l_patrizia: Paola Turci la sposerei anche io. -

Colpo di scena alla vigilia delle nozze tra Francesca Pascale e. Poche ore prima che la ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana salgano all'altare celebrando la loro unione civile in Comune a Montalcino , ecco arrivare il messaggio di ...L'unione civile tra la cantante e la showgirl all'insegna della privacy: 30 invitati in Val d'Orcia tra le rose e i fiori di curcuma, pioggia di congratulazioni social e anche insulti dagli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In base alle indiscrezioni, Silvio Berlusconi avrebbe fatto un regalo speciale alla sua ex Francesca Pascale per il matrimonio con Paola Turci.