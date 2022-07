Paola Turci risponde alle offese omofobe dopo l’annuncio del suo matrimonio con Francesca Pascale (Di sabato 2 luglio 2022) Paola Turci e Francesca Pascale oggi si sposano, anche se ovviamente sarebbe meglio dire ‘si uniscono civilmente’, dato che dobbiamo ancora lottare per ottenere il matrimonio. Auguri a #FrancescaPascale e @PaolaTurci : mi piacerebbe dire che si sposano, in realtà si “uniscono” perché in Italia ci sono le unioni civili e non ancora il matrimonio egualitario. Al di là di tutto l’amore trionfa sempre perché chi è se stesso ha già vinto. pic.twitter.com/cv4v3sk4O1 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) July 1, 2022 Appena diffusa la notizia, però, i profili social delle due donne sono stati bombardati di messaggi d’odio, come denunciato pubblicamente dalla stessa cantante che ha deciso di condividere un messaggio privato ... Leggi su biccy (Di sabato 2 luglio 2022)oggi si sposano, anche se ovviamente sarebbe meglio dire ‘si uniscono civilmente’, dato che dobbiamo ancora lottare per ottenere il. Auguri a #e @: mi piacerebbe dire che si sposano, in realtà si “uniscono” perché in Italia ci sono le unioni civili e non ancora ilegualitario. Al di là di tutto l’amore trionfa sempre perché chi è se stesso ha già vinto. pic.twitter.com/cv4v3sk4O1 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) July 1, 2022 Appena diffusa la notizia, però, i profili social delle due donne sono stati bombardati di messaggi d’odio, come denunciato pubblicamente dalla stessa cantante che ha deciso di condividere un messaggio privato ...

