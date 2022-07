Paola Turci e Francesca Pascale oggi spose | ma in Italia il matrimonio egualitario non c' è

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - Niko_VI : RT @boni_castellane: Il Corriere mette in prima pagina le 'nozze' tra Paola Turci a la Pascale. Gramellini naturalmente... - brius : RT @CarloCalenda: Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sarà cre… -

Al Castello di Velona oggi è possibile fare soltanto il check out. Nessuno può entrare, a esclusione dei 30 invitati die Francesca Pascale, che si uniranno civilmente oggi, 2 luglio, alle 17 nel Palazzo dei Priori, sede del comune di Montalcino. A officiare dovrebbe essere il sindaco, Silvio Franceschelli, ...EDITORIALE - Di solito a destare interesse sono i matrimoni tra blasonati ma questa volta, nell'Italia bacchettona e anacronistica a far parlare è l'unione tra la brava cantantee l'amata compagna Francesca Pascale , ex fidanzata di Silvio Berlusconi. In un paese civile la notizia dovrebbe essere data sola in virtù del fatto che si tratta del matrimonio di due ...Tra poco ore Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno. Volevano tenere la notizia riservata per amici e parenti, la cantante e l'ex di Silvio Berlusconi, ma una volta trapelata la notizia non ...Oggi Paola Turci e Francesca Pascale celebrano il loro amore sposandosi. Ma possono farlo solo con un'unione civile perché in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è previsto ...