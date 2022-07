Paola Turci e Francesca Pascale, il matrimonio a Montalcino: la location esclusiva, pochi invitati e gli outfit. Tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 2 luglio 2022) pochissimi invitati, una location esclusiva per il ricevimento post nozze e due abiti che, stando alle poche foto uscite finora sembrano cuciti addosso. Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto Montalcino per unirsi civilmente. A sposarle, come riporta il Corriere della Sera, il sindaco Silvio Franceschelli, alle 17 di sabato 2 luglio, all’interno di una sala del Palazzo dei Priori. Riservatissima ed esclusiva la location della festa: la cantante e la showgirl hanno scelto il Castello di Velona un relais con prezzi che vanno dai 900 ai 6000 euro a notte. Tutte le camere del Castello, che gode di una vista panoramica su uliveti e vigneti, si affacciano sulla Val d’Orcia. pochi anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022)ssimi, unaper il ricevimento post nozze e due abiti che, stando alle poche foto uscite finora sembrano cuciti addosso.hanno sceltoper unirsi civilmente. A sposarle, come riporta il Corriere della Sera, il sindaco Silvio Franceschelli, alle 17 di sabato 2 luglio, all’interno di una sala del Palazzo dei Priori. Riservatissima edladella festa: la cantante e la showgirl hanno scelto il Castello di Velona un relais con prezzi che vanno dai 900 ai 6000 euro a notte. Tutte le camere del Castello, che gode di una vista panoramica su uliveti e vigneti, si affacciano sulla Val d’Orcia.anche ...

