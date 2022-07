Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì: le nozze alle 17 (Foto) (Di sabato 2 luglio 2022) Le due donne sono arrivate in piazza Matteotti a Montalcino a bordo della stessa auto ed entrambe vestite di bianco Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate questo pomeriggio, sabato 2 luglio, alle 17 a Montalcino, piazza Matteotti. Quindi la festa al Castello di Velona. Le due entrambe in bianco con i pantaloni e un sorriso meraviglioso. A celebrare l’unione è stato il sindaco Silvio Franceschelli. «Si tratterà di una cerimonia sobria — aveva detto Franceschelli dopo che la notizia era diventata di dominio pubblico —. Era stata tenuta riservata, ma l’afflusso di prenotazioni nelle strutture alberghiere per sabato 2 luglio, il giorno delle nozze, ha evidentemente rotto il segreto». Le due donne stanno insieme da circa due anni. Fu allora uno scoop del ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022) Le due donne sono arrivate in piazza Matteotti a Montalcino a bordo della stessa auto ed entrambe vestite di biancosi sono sposate questo pomeriggio, sabato 2 luglio,17 a Montalcino, piazza Matteotti. Quindi la festa al Castello di Velona. Le due entrambe in bianco con i pantaloni e un sorriso meraviglioso. A celebrare l’unione è stato il sindaco Silvio Franceschelli. «Si tratterà di una cerimonia sobria — avevaFranceschelli dopo che la notizia era diventata di dominio pubblico —. Era stata tenuta riservata, ma l’afflusso di prenotazioni nelle strutture alberghiere per sabato 2 luglio, il giorno delle, ha evidentemente rotto il segreto». Le due donne stanno insieme da circa due anni. Fu allora uno scoop del ...

