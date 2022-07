Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto «sì» | l' arrivo in Jaguar | pochi invitati tutti vestiti di bianco

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l'ignoranza. Senza un intervento di "alfabetizzazione" potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - repubblica : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto si': a Montalcino l'unione civile. A presiedere la cerimonia il sindaco…

L'unione civile tra la cantante e la showgirl, arrivate su una Jaguar bianca, all'insegna della privacy: solo 25 invitati in Val d'Orcia tra le rose e i fiori di curcuma, pioggia di congratulazioni ...Matrimonioe Francesca Pascale oggi 2 luglio/ Abiti Fendi e Alberta Ferretti per le spose Il direttore d'orchestra ha inoltre collaborato con Andrea Bocelli in diversi tour mondiali e ha ...Tailleur tre pezzi per Francesca, jumpsuit per Paola: entrambe in pantaloni, scollo profondo e sfumature candide. Nessun bouquet ma una boutonnière, il fiore all'occhiello, appuntata sulle mise. Per g ..."We said yes!”, abbiamo detto sì!. A scriverlo sui social, con tanto di foto romantica, è stata Paola Turci, dopo che lei e la sua compagna Francesca Pascale sono finalmente convolate a nozze.