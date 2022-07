Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì: celebrata l’unione civile (Di sabato 2 luglio 2022) Paola Turchi e Francesca Pascale hanno detto sì. Poco prima delle 18 di sabato 2 luglio, la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi hanno coronato il loro sogno d’amore a Montalcino, in Toscana, dove si sono unite civilmente davanti a sceltissimi amici, per poi festeggiare nelle sale dello splendido castello di Velona, in Val d’Orcia, il millenario maniero teatro del ricevimento che Berlusconi fu a un passo dal comprare alcuni anni fa. Entrambe vestite di bianco sono apparse radiose e felici davanti a una sessantina di amici, invitati alla cerimonia civile presieduta dal sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. Alle 17,20, in leggero ritardo sull’orario previsto, le due spose sono scese dalla Jaguar bianca per salire in tutta fretta le scale del Palazzo dei Priori di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 2 luglio 2022)Turchi esì. Poco prima delle 18 di sabato 2 luglio, la cantante e l’ex di Silvio Berlusconicoronato il loro sogno d’amore a Montalcino, in Toscana, dove si sono unite civilmente davanti a sceltissimi amici, per poi festeggiare nelle sale dello splendido castello di Velona, in Val d’Orcia, il millenario maniero teatro del ricevimento che Berlusconi fu a un passo dal comprare alcuni anni fa. Entrambe vestite di bianco sono apparse radiose e felici davanti a una sessantina di amici, invitati alla cerimoniapresieduta dal sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. Alle 17,20, in leggero ritardo sull’orario previsto, le due spose sono scese dalla Jaguar bianca per salire in tutta fretta le scale del Palazzo dei Priori di ...

