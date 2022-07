Paola Turci e Francesca Pascale: “Abbiamo detto sì”La foto del matrimonio (Di sabato 2 luglio 2022) Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate. È la cantante a pubblicare uno degli scatti delle nozze. “Abbiamo detto sì”, ha scritto nella didascalia dell’immagine. “Abbiamo detto sì”: lo scrive Paola Turci pubblicando la prima foto dell’unione civile con Francesca Pascale, sua compagna da due anni. Nello scatto entrambe esibiscono un sorriso radioso. La cantante e la ex fidanzata di Silvio Berlusconi si sono sposate due anni dopo l’inizio della loro relazione. Le nozze sono state celebrate sabato 2 luglio a Montalcino, in Toscana. A officiare la cerimonia è stato il sindaco Silvio Franceschelli. Le spose indossavano entrambe un abito bianco (corpetto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 2 luglio 2022)si sono sposate. È la cantante a pubblicare uno degli scatti delle nozze. “sì”, ha scritto nella didascalia dell’immagine. “sì”: lo scrivepubblicando la primadell’unione civile con, sua compagna da due anni. Nello scatto entrambe esibiscono un sorriso radioso. La cantante e la ex fidanzata di Silvio Berlusconi si sono sposate due anni dopo l’inizio della loro relazione. Le nozze sono state celebrate sabato 2 luglio a Montalcino, in Toscana. A officiare la cerimonia è stato il sindaco Silvio Franceschelli. Le spose indossavano entrambe un abito bianco (corpetto ...

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - repubblica : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto si': a Montalcino l'unione civile. A presiedere la cerimonia il sindaco… - itssoophie : RT @Tremenoventi: Appena finita la nuova stagione di stranger things devo dire un po’ surreale la scena in cui la protagonista divorzia da… - WelcomeSilencio : RT @sapphigrl: Paola Turci e Francesca Pascale being la coppia del secolo e la più bella di tutte i don’t make the rules <3 -