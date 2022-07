Panorama | sessant’anni di grande giornalismo per lettori esigenti

Leggi su panorama

(Di sabato 2 luglio 2022) Otto minuti all’anno, otto ore in: questo è ciò che abbiamo guadagnato. Se nell’ottobre del 1962, per arrivare da Siracusa a Milano, in treno, un pendolare impiegava 24 ore e tre minuti, oggi un italiano che dalla Sicilia si mettesse in viaggio per il capoluogo lombardo ci metterebbe 15 ore e 53 minuti: otto ore in meno, mentre altrove, per percorrere la stessa distanza, se ne impiegano poco più della metà di quelle che noi abbiano guadagnato. Basta questo per capire come sono trascorsi lentamente gli ultimi, passati dal boom economico al boom del debito. È sufficiente questo per comprendere come mai, invece di andare avanti, siamo rimasti fermi o, addirittura, siamo andati indietro nella classifica dei Paesi industrializzati. Per spiegare il «Viaggio della speranza»,, il periodico voluto da Arnoldo ...