Pallanuoto, Mondiali 2022: il Setterosa a caccia della medaglia di bronzo, oggi la sfida all’Olanda (Di sabato 2 luglio 2022) Ultima giornata dei Mondiali di Pallanuoto al femminile in quel di Budapest. È il sabato dedicato alle finali: in quel di Budapest le padrone di casa dell’Ungheria e gli Stati Uniti si giocheranno l’oro, mentre nel primo pomeriggio toccherà al Setterosa scendere in vasca, per provare a strappare un bronzo iridato contro l’Olanda. Una sfida in ogni caso importante, anche se non vale il titolo, quella che vede in acqua le ragazze guidate da Carlo Sillipo: tornate alla ribalta dopo un paio di annate tutt’altro che positive (da dimenticare l’ultima con la qualificazione mancata a Tokyo 2020), le azzurre vogliono agguantare un piazzamento di rilievo che possa risollevare il morale e alzare le ambizioni verso il prossimo appuntamento olimpico di Parigi. Nel particolare cammino in terra magiara le azzurre nel ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Ultima giornata deidial femminile in quel di Budapest. È il sabato dedicato alle finali: in quel di Budapest le padrone di casa dell’Ungheria e gli Stati Uniti si giocheranno l’oro, mentre nel primo pomeriggio toccherà alscendere in vasca, per provare a strappare uniridato contro l’Olanda. Unain ogni caso importante, anche se non vale il titolo, quella che vede in acqua le ragazze guidate da Carlo Sillipo: tornate alla ribalta dopo un paio di annate tutt’altro che positive (da dimenticare l’ultima con la qualificazione mancata a Tokyo 2020), le azzurre vogliono agguantare un piazzamento di rilievo che possa risollevare il morale e alzare le ambizioni verso il prossimo appuntamento olimpico di Parigi. Nel particolare cammino in terra magiara le azzurre nel ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #PALLANUOTO MONDIALI, SETTEBELLO IN FINALE: GRECIA BATTUTA 11-10 #SkySport #FINABudapest2022 - Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per la finale dei Mondiali di pallanuoto, battendo 11-10 la Grecia nella prima semifinale… - Gazzetta_it : Grandissimo Settebello! E' in finale ai Mondiali, battuta la Grecia - BottaroRosella : RT @TV2000it: #Mondiali #pallanuoto : straordinario #Settebello #Italia in finale, battuta #Grecia L'avversaria di domenica uscirà dall… - ParliamoDiNews : Pallanuoto maschile, Grecia-Croazia in tv: data, canale, orario e diretta streaming finale bronzo Mondiali Budapest… -