Pallanuoto | Mondiali 2022 | Del Lungo | “Italia-Spagna sfida infinita | servirà cuore”

(Di sabato 2 luglio 2022) “è unae mai una partita è come un’altra. Siamo consapevoli che lasia una squadra molto forte, un gruppo unito, che lavora da tempo insieme e gioca con movimenti collaudati. Peraltro vengono da una serie di finali perse e quindi vorranno rifarsi. Noi siamo un gruppo rinnovato che ha saputo gestire bene i momenti chiave del torneo ed è arrivato in finale anche un po’ a sorpresa. Abbiamo ampi margini di crescita e miglioriamo partita dopo partita. Vincerà chi ci mette più“. Queste sono le parole di Marco Del, espressosi pubblicamente in vista di, finale mondiale dimaschile. Il protagonista azzurro ha brevemente analizzato il prestigioso match, ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA #PALLANUOTO MONDIALI, SETTEBELLO IN FINALE: GRECIA BATTUTA 11-10 #SkySport #FINABudapest2022 - Eurosport_IT : L'Italia soffre ma compie l'impresa, ora si sogna la finale ???????? #Budapest2022 | #Settebello | #ItaliaTeam |… - sportface2016 : #Pallanuoto, Mondiali 2022, #DelLungo: '#ItaliaSpagna sfida infinita, servirà cuore' - sportli26181512 : Pallanuoto, Mondiali Budapest: Setterosa ko nella finalina, bronzo all'Olanda: Sfuma anche la medaglia di bronzo pe… - davids7683 : Domenica c’è anche Italia Spagna di pallanuoto ai mondiali #SkyMotori -

In questo gli Stati Uniti potrebbero prendere esempio dall'Italia, che hanno sconfitto in questi2022 l'Ungheria sia tra le donne sia nel torneo maschile. Americane quindi ...TABELLINO Italia - Paesi Bassi 5 - 7 Italia : Teani, Tabani, Marletta, Avegno, Queirolo, Giustini, Picozzi, Bianconi, Emmolo, Palmieri, Galardi, Viacava, Banchelli. All. : Silipo. Paesi Bassi : Aarts, ...Alessandro Campagna, ct del Settebello, ha parlato alla vigilia della finale dei Mondiali 2022 di Budapest contro la Spagna. Le sue parole.I Mondiali 2022 di pallanuoto femminile sono proseguiti oggi, sabato 2 luglio, a Budapest, in Ungheria: nella finale per il terzo posto il Setterosa di Carlo Silipo cede il passo ai Paesi Bassi per 5- ...