Pallanuoto maschile, domani in tv Italia-Spagna finale oro Mondiali Budapest 2022: canale, orario, diretta streaming (Di sabato 2 luglio 2022) Cresce l'attesa per Italia-Spagna, partita valevole come finale per l'oro del torneo maschile di Pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Settebello del Ct Sandro Campagna si è assicurato una medaglia superando la Grecia ed ora vuole continuare a sognare. Gli azzurri proveranno a difendere il titolo iridato conquistato in Cina nel 2019, ma non sarà affatto facile contro l'ostica formazione iberica, che in semifinale ha battuto la Croazia. Chi si aggiudicherà la vittoria e il titolo iridato? L'appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 3 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

