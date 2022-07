Pallanuoto femminile, Usa-Ungheria in tv oggi: canale, orario e diretta streaming finale oro Mondiali Budapest 2022 (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per Usa-Ungheria, la finale per l’oro del torneo di Pallanuoto femminile ai Mondiali di Budapest 2022. La corazzata statunitense, campionessa olimpica e mondiale da tre edizioni consecutive, vuole confermarsi sul tetto del Mondo. Le avversarie saranno le padrone di casa, che in semifinale hanno battuto di misura l’Olanda. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà il titolo iridato? La finalissima è in programma alle ore 20.00 di sabato 2 luglio a Budapest. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. Pallanuoto femminile: TUTTI I RISULTATI TABELLONE Pallanuoto femminile PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per Usa-, laper l’oro del torneo diaidi. La corazzata statunitense, campionessa olimpica e mondiale da tre edizioni consecutive, vuole confermarsi sul tetto del Mondo. Le avversarie saranno le padrone di casa, che in semihanno battuto di misura l’Olanda. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà il titolo iridato? La finalissima è in programma alle ore 20.00 di sabato 2 luglio a. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e: TUTTI I RISULTATI TABELLONEPROGRAMMA ...

